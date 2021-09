Philippe Albert: «Deux buts encaissés contre l’Estonie, c’est trop!»

1 « Le trio d’arrières centraux a oublié de défendre »

Les nombreux remaniements ont forcément eu leur incidence sur l’occupation de l’espace en reconversion. On l’a vu sur le but d’ouverture où les flottements ont coûté cher. Deux buts encaissés, c’est trop, beaucoup trop pour le pays qui emmène le classement mondial depuis bientôt 3 ans maintenant. Sans compter les deux grosses occasions abandonnées à l’adversaire en première période. Il va falloir sacrément resserrer les boulons dimanche face à la Tchéquie. J’espère que Vertonghen sera apte à tenir sa place pour apporter un peu plus d’expérience. Au centre de la défense, Denayer a démontré à Tallin qu’il était à court de rythme après ses 16 minutes avec Lyon au retour de sa blessure.