Météo: beaucoup de soleil pour terminer la semaine

La journée de vendredi sera assez ensoleillée malgré quelques cumulus inoffensifs. Les maxima seront compris entre 20 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne ainsi qu’à la mer et 24 voire 25 degrés dans le centre du pays, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

La nuit de vendredi à samedi sera nuageuse, et des nuages bas voire du brouillard apparaîtront en fin de nuit. Les minima varieront de localement 4 ou 5 degrés en Ardenne à 13 degrés en plaine, sous un vent faible à modéré.

Samedi, le temps restera sec, même si la journée débutera sous la grisaille en plusieurs endroits. Au sud du sillon Sambre et Meuse, le ciel sera serein depuis l’aube. En journée, il fera ensoleillé et des cumulus se développeront en cours d’après-midi. Les maxima se situeront entre 20 et 25 degrés.