Une «Regenerative Alliance» pour réconcilier l’entreprise et l’environnement

entretien

Basée en Suisse, la Regenerative Alliance poursuit l’objectif de fédérer une communauté visant à accélérer la transformation des entreprises afin de les rendre moins dépendantes à la finance, plus attentives à leur environnement et, dès lors, bien davantage susceptibles d’œuvrer au bien commun. Benoît Greindl, cofondateur de ce mouvement, nous en explique la philosophie et les objectifs, au départ des montagnes suisses qu’il a adoptées après avoir quitté la Belgique : « Nous voulons renforcer les liens de nos membres avec eux-mêmes, avec les autres et avec la nature, et favoriser l’intelligence collective afin de résoudre les problèmes complexes, et urgents, auxquels l’humanité est plus que jamais confrontée », nous dit-il.