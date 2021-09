Roman graphique: «La Cellule» reconstitue minutieusement la préparation des attentats de Paris

La guerre est une ruse. La cellule terroriste des attentats de Paris et de Bruxelles nous l’a rappelé brutalement. Le journaliste Soren Seelow en a reconstitué le processus mortifère, à la veille de l’ouverture du procès du Bataclan et du Stade de France.

Entretien

Qui étaient les djihadistes belges responsables de l’organisation des attentats de Verviers, du Bataclan, du Stade de France, de Zaventem, du métro Maelbeek ? Comment et par qui ont-ils été endoctrinés et financés ? Par quelle confusion ont-ils pu se jouer de la vigilance policière ? Soren Seelow, spécialiste du terrorisme au journal Le Monde , a eu accès aux écoutes et aux documents confidentiels des services de renseignements français et belges. Il a reconstitué minutieusement la préparation des attentats, remonté les filières djihadistes, traqué les failles du système judiciaire. Le dessinateur Nicolas Otero a mis des images documentaires sur cette enquête au réalisme implacable.