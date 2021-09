Yves Van Laethem donne son impression sur les contrôles aux frontières en Europe: «C’est un peu de la vaste blague»

Le virologue est rentré de vacances et donne son impression.

Le porte-parole du Centre de crise Yves Van Laethem est revenu de vacances, et sur le plan sanitaire, ce qu’il a vu ne le réjouit pas. Sa femme et lui on fait un petit tour d’Europe, en passant par l’Allemagne, la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie, l’Autriche avant de traverser la Suisse pour terminer par la France.

Selon le virologue interviewé par nos confrères de Sud Info, à part en France, les contrôles et mesures pour endiguer la propagation du coronavirus étaient quasi inexistants. « C’est un peu de la vaste blague au niveau européen », résume-t-il.