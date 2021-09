Peter Strawson, un auteur inspirant pour Frank Vandenbroucke

Je propose aux lecteurs un essai merveilleux (1962) du philosophe Peter Strawson: Freedom and Resentment. Strawson explique comment on peut, peut-être, réconcilier deux idées contradictoires. D’un côté, nos actions sont peut-être totalement prédéterminées – c’est au moins une hypothèse philosophique forte. De l’autre, dans nos échanges, nous nous considérons comme des êtres libres et responsables. Les deux idées sont compatibles, explique Strawson. Comme je suis convaincu que l’on ne peut pas penser la solidarité sans penser la responsabilité, c’est un texte qui m’a aidé beaucoup et m’inspire toujours. »