Gros succès pour le VdH Knokke Padel Exhibition du World Padel Tour

Le week-end dernier, le plus gros tournoi de padel du nord et du centre de l’Europe, hors Suède, s’est déroulé à Knokke-Heist : le VdH Knokke Padel Exhibition du World Padel Tour.

Pendant trois jours, l’événement a attiré plus de 16 000 spectateurs, dont 450 VIP chaque jour. Plusieurs dignitaires ont également assisté à la dernière journée, le dimanche 29 août : Sven Gatz, ministre au gouvernement bruxellois, Valérie Glatigny, ministre de l’Enseignement supérieur, Jean-Luc Crucke, ministre du Budget et des Finances, et Mathieu Michel, secrétaire d’État à la Digitalisation.

Tous les meilleurs joueurs de padel du monde présents ont élu ce tournoi comme un des meilleurs de leur carrière et ont déjà confirmé qu’ils participeront à nouveau l’année prochaine.