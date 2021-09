A Bruxelles, les scènes communautaires rejettent le pass sanitaire pour septembre

Les scènes de spectacle mettent le pouvoir politique bruxellois en demeure de prendre ses responsabilités : « masque ou pass sanitaire ? » C’est au politique, et non aux scènes individuellement ou aux communes, de trancher, si possible dès la mi-septembre, et de leur fixer une conduite claire applicable dès le 1er octobre. En tout cas, pour toutes les scènes membres de la Fédération des employeurs des arts du spectacle (Feas), et à l’exception notoire des concerts, il n’y aura pas d’utilisation du Covid Safe Ticket (CST) en ce mois de septembre, annonce la Fédération.