La chronique «Tableau Delvaux»: la métaphore de la Vesdre

Mercredi, rentrée scolaire. A l’Ecole de l’Est à Verviers, les enfants retrouvent leurs classes. En fait, on ne sait pas trop bien combien ils vont être, ni d’où ils viendront, et si là où on les a relogés, parfois à des kilomètres, ils trouveront quelqu’un pour les conduire dans leur ancien « chez eux ». Ils vont traverser la cour de récréation, longeant les gravats que les pompiers sont venus déplacer pour dégager un chemin vers les classes. Tout est nettoyé, nickel, prêt à servir. Ce miracle a un nom : « les bénévoles » – là-bas, ils disent « énormément de bénévoles ».