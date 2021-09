La FIFA promet des actions adéquates après les abus racistes envers les joueurs anglais

La fédération internationale de football (FIFA) a promis de prendre « des actions adéquates » après les insultes racistes dont les joueurs anglais Raheem Sterling et Jude Bellingham ont été la cible jeudi en Hongrie pour le compte des qualifications pour le Mondial 2022.

« Tout d’abord, la FIFA rejette fermement toute forme de racisme et de violence et n’a aucune tolérance pour ce genre de comportement dans le football », a réagi l’instance dans un communiqué. « La FIFA prendra les actions adéquates une fois qu’elle aura reçu le rapport du match entre la Hongrie et l’Angleterre. »

Les Anglais Raheem Sterling et Jude Bellingham ont été victimes de comportements racistes lors de la victoire 0-4 de l’Angleterre jeudi soir à la Puskas Arena de Budapest, où des cris de singes ont été entendus.