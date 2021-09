Des produits à base de viande rappelés par l’Afsca

Les personnes qui ont acheté ces produits sont invitées à ne pas les consommer et à les ramener en magasin, où ils leur seront remboursés.

Le « saucisson gold » de la marque Alvo et des salades poulet andalouse, et pita, de la marque Boni Selection, sont retirés de la vente et rappelés auprès des consommateurs en raison de la présence de résidus d’oxyde d’éthylène, indiquent vendredi les deux marques dans un communiqué. La décision a été prise en concertation avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca).

Le « saucisson gold 150g » de la marque Alvo est référencé sous le numéro d’article 567361 et les dates de péremption sont fixées aux 27/08/21, 31/08/21 et 08/09/21. Le produit a été vendu depuis le 13 août dans plusieurs magasins en Flandre (Alvo Dentergem, Zomergem, Tielt, Eizeringen et Wevelgem).