Le conservatoire de Namur ouvre officiellement ses portes

Le déménagement du conservatoire vers ce nouveau bâtiment a été amorcé en juin, à la suite d'un incendie dans ses anciennes installations, à Jambes.

L'infrastructure accueille aussi le Centre d'Art vocal et de Musique ancienne (CAV&MA), porte-drapeau de la musique chorale et de la musique ancienne en Belgique, à travers ses ensembles de référence que sont le Chœur de Chambre de Namur, Les Agrémens et Millenium Orchestra.

Le Grand Manège, en travaux depuis trois ans, accueille également une salle de concert dénommée le "Namur Concert Hall". En partie déjà opérationnelle, celle-ci doit encore faire l'objet d'aménagements et finitions. Lors de son inauguration officielle en 2022, elle pourra accueillir 800 personnes dans un écrin à l'acoustique du plus bel effet, notamment destiné à accueillir des concerts de musique classique. Sa gestion a été confiée au CAV&MA.