Réforme des pensions - La FGTB modérément enthousiaste

Parmi les éléments avancés par la ministre, la FGTB se réjouit du retour du bonus pension, de la condition unique de carrière de 42 ans et non plus complètement liée à l'âge ainsi que du nouveau mode de calcul pour la pension minimum.

Un autre bon point, c'est qu'on "sort de la logique 'répressive', alors qu'avec le ministre précédent les pensionnées et pensionnés étaient perçus comme une variable d'ajustement", estime la secrétaire fédérale Selena Carbonero.

L'absence de prise en compte de la pénibilité reste cependant un écueil important.

Comme ses homologues chrétien et libéral, le syndicat socialiste, bien que vigilant, espère désormais qu'une "vraie concertation sociale" sera possible pour mener des "débats sereins" sur les pensions, et la qualité de vie des personnes pensionnées.