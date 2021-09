Télétravail: «De la souplesse et des solutions sur mesure»

L’heure est au retour au bureau. Enfin, pas complètement, et moyennant des modalités différentes selon les régions, en particulier à Bruxelles où la situation sanitaire reste complexe. Surtout, le recours massif au télétravail a induit des attentes et des comportements qui justifient que rien ne sera probablement plus « comme avant. » Quels sont les souhaits de la FEB à cet égard ?

« Nous souhaitons que l’on accorde la plus grande souplesse aux entreprises pour organiser cela, précise Pieter Timmermans. Au plus fort du confinement, on était à 42 % de travailleurs en télétravail. C’est énorme, certes, c’est davantage qu’avant la crise mais ce ne sont pas tous les collaborateurs non plus. Pour 60 % des travailleurs, le télétravail n’était pas et ne sera pas une option : il faut évidemment en tenir compte pour éviter des discriminations. »