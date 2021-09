Le Master Plan pour le redéploiement du site de Carsid à Charleroi a été remis à la... (2)

En décembre 2020, une équipe pluridisciplinaire emmenée par le bureau d'étude Studio Vigano s'est vue confier la réalisation d'un Master Plan, une feuille de route à long terme pour le redéploiement, à l'horizon 2026-2040, du site de Duferco-Carsid (Porte Ouest) à Charleroi après son acquisition par la Sogepa, le bras financier de la Wallonie. Neuf mois plus tard, ce plan vient d'être remis à la Région.

Après Liège et ses sites d'ArcelorMittal vendredi matin, c'était donc au tour de Charleroi de découvrir, dans l'après-midi, son Master Plan pour les 109 hectares du site de Carsid à redéployer.

Si ce plan comporte encore de nombreuses inconnues, dont la pollution des sols, on sait déjà qu'il se décline en cinq axes, allant de l'implantation du Quartier du Futur - une nouvelle caserne militaire ouverte sur son environnement immédiat - au développement de campus PME en passant par la création d'un grand parc métropolitain, l'aménagement d'un port urbain et la constitution d'un système d'espaces publics, de culture et de paysage, a détaillé Paola Vigano, du bureau d'étude éponyme, au cours d'une conférence de presse.