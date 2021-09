Entre 35 et 40 millions d’euros par an

Il n’y a pas qu’en piste que Max Verstappen (23 ans) et Lewis Hamilton (36 ans) se disputent la première place. Ainsi, ils peuvent s’asseoir sans trop de crainte à la table de la grande roue de Monaco, où ils résident tous les deux. Et si le Britannique garde actuellement la main avec les plus gros gains de la F1 estimés selon Forbes à 55 millions d’euros, le Néerlandais est celui qui s’en rapproche le plus avec des gains estimés entre 35 et 40 millions d’euros, en vertu notamment d’une variable qui valoriserait chaque point gagné à 50.000 euros, et chaque victoire à 250.000 euros ! À titre de comparaison, Fernando Alonso, le 3e sur la liste des gains, « plafonnerait » autour des 20 millions d’euros. Côté sponsors personnels (Jumbo, Exact Software, CarNext.com, Ziggo, etc.), Max Verstappen serait moins gâté que Lewis Hamilton, qui entretient par exemple d’autres types de relations avec des sponsors du team Mercedes, comme Tommy Hilfiger, vu son implication dans le monde de la mode.