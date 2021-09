Social: «Si on ne se forme pas tout au long de sa carrière, un jour, on ne sera plus employable»

Au plan social, l’administrateur délégué de la FEB attendait d’abord une réforme des pensions « ambitieuse ». Comme on peut le lire par ailleurs, Pieter Timmermans dénonce « le manque de cohérence et de vision à long terme » des propositions dévoilées jeudi par la ministre Karin Lalieux. L’autre enjeu majeur, pour les patrons, concerne la situation sur le marché du travail – et, en particulier le manque de main-d’œuvre dans toute une série de métiers.