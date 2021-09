Du monde attendu à la Côte ce week-end: la SNCB met en garde

Avec le beau temps annoncé pour les jours à venir, la SNCB prévoit ce week-end une augmentation du nombre de voyageurs dans les trains à destination et en provenance de la Côte. En raison de travaux effectués par Infrabel, la société gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire, l’offre sera cependant adaptée ce week-end, et moins de trains circuleront vers cette destination, met en garde vendredi la SNCB. Il se peut dès lors que les trains soient plus fréquentés que d’habitude et que les voyageurs doivent attendre plus longtemps en gare avant de pouvoir prendre un train avec des places encore disponibles, prévient-elle. Mis en place durant l’été, les Côte-Express, ces trains directs avec réservation vers et depuis la Côte, tant en semaine que le week-end, ne circulent en outre plus depuis le 1er septembre.