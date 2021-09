Energie: les patrons ont peur de l’incertitude nucléaire

Le dossier le plus important de la rentrée aux yeux du patron de la FEB ? Ne cherchez plus : l’épineux dossier de l’éventuelle prolongation de deux réacteurs nucléaires. « Personne ne sait où l’on va, regrette Pieter Timmermans qui voit de l’« incohérence » dans le fait de promouvoir la demande d’électricité tout en créant de l’« incertitude » sur son offre.

L’ascension du mont Ventoux. C’est la comparaison qui vient à l’esprit de Pieter Timmermans, administrateur délégué de la FEB (Fédération des entreprises de Belgique), quand on lui demande d’évoquer la rentrée. « Pendant les premiers kilomètres, il y a des arbres et on est assez préservé. Ensuite, cela se dégage et on est battu par le vent. Et je pense qu’effectivement, maintenant que l’urgence du covid semble passée, quelques dossiers vont susciter des vents assez turbulents… »

Parmi ces dossiers, « c’est incontestablement la fermeture des centrales nucléaires qui suscite le plus d’inquiétude, lâche Pieter Timmermans. C’est un dossier qui est plein de contradictions et qui génère beaucoup d’interrogations tout autant chez les employeurs que chez les citoyens. »