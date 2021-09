Les francophones ont leur agent de liaison

Son matricule reste confidentiel (227, pour le clin d’œil à Dujardin et Craig ?)… Sa lettre de mission n’est encore connue que de lui et de celles et ceux qui la lui ont confiée, dans le plus grand secret, le 22 juillet. Mais il y a donc (au moins) une taupe au sein des services de la Cocof… Voici, donc le document : « le délégué aux relations francophones Bruxelles-Wallonie sera chargé d’établir un état des lieux des attentes de la société civile quant aux relations privilégiées entre Bruxelles et la Wallonie. Il recueillera également les propositions visant à organiser des relations équilibrées et renforcées entre Bruxellois francophones et Wallons. »