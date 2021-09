Joe Biden contre la République des juges

Le premier été de Joe Biden à la Maison-Blanche est décidément pourri, et pas uniquement à cause de l’Afghanistan. C’est même de Washington que les plus mauvaises nouvelles sont venues : de la Cour suprême des Etats-Unis, qui vient de rendre trois décisions qui n’augurent rien de bon pour la suite de son mandat.

Premier acte, le 1er juillet. La Cour valide deux lois électorales controversées de l’Etat d’Arizona. La première interdit dorénavant de confier son bulletin de vote anticipé à un tiers non membre de sa famille ; la seconde disqualifie les votes dans un bureau différent de celui dans lequel l’électeur est inscrit.