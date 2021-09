Tour d’Espagne: une 3e victoire d’étape pour Magnus Cort Nielsen, Roglic toujours en rouge

Le Danois Magnus Cort Nielsen (EF Education - Nippo) a remporté vendredi la 19e étape du Tour d’Espagne qui reliait Tapia à Monforte de Lemos. Il signe sa troisième victoire dans cette Vuelta, après avoir bouclé les 191,2 kilomètres en 4h24:54. Cort Nielsen s’est imposé au sprint devant Rui Oliveira (Emirates) et Quinn Simmons (Trek Segafredo). Primoz Roglic (Jumbo-Visma) conserve sa première place au classement général.

Les coureurs ont pris le départ depuis le littoral des Asturies avant d’entamer une ascension progressive jusqu’au Alto de Barbeitos (927 mètres). Un groupe d’une vingtaine de coureurs s’est rapidement constitué en tête de course et après le sommet Alto de Sela de Entorcis, franchi déjà en premier par Magnus Cort Nielsen, suivi de Fabio Aru (Team Qhubeka NextHash) et Lawson Craddock (EF Education-Nippo), ils comptaient 1:18 d’avance sur le peloton. Aru était premier à franchir Alto da Garganta (900 mètres).