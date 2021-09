L’ex-ouragan Ida peut-il toucher l’Europe ces prochains jours?

La tempête Ida a semé le chaos aux Etats-Unis, au moins 44 morts sont à déplorer à New York et aux alentours. Et après ? Il n’est pas rare qu’un ancien ouragan, après avoir balayé l’Amérique, traverse l’Atlantique.

New York s’est réveillée sonnée ce vendredi, après avoir été frappée par des pluies torrentielles et des inondations soudaines et historiques qui ont fait au moins 44 morts dans la région, dans le sillage dévastateur de la tempête Ida. Quelques jours plus tôt, c’était la Louisiane qui était frappée par l’ouragan Ida, causant de très gros dégâts matériels et privant des centaines de milliers de foyers d’électricité.

Une chose est sûre, la tempête fait maintenant route vers la Nouvelle-Écosse. Et après ? Il n’est pas rare qu’un ancien ouragan, rétrogradé en tempête post-tropicale, après avoir balayé l’Amérique, traverse l’Atlantique.