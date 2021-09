US Open: Bianca Andreescu, la Canadienne frileuse

Andreescu ? La joueuse d’origine roumaine a disparu des radars à cause de blessures à répétition (épaule, abdos, genou, cheville), mais elle avait explosé lors de la saison 2019 en remportant Indian Wells (au détriment de Kerber), Toronto et… l’US Open (en battant chaque fois Serena Williams). En une saison, et à seulement 19 ans, elle avait réussi la performance de passer du 178e au 4e rang mondial ! Une progression fulgurante dont elle payera lourdement la taxe, avec un enchaînement de blessures et contre-temps, plus ou moins longs : frileuse et fragile, la Canadienne !