S’inscrivant dans les grands axes du plan de relance et du Green deal européen, la reconversion des friches liégeoises privilégiera les projets labellisés « économie circulaire » et « décarbonée ».

Quelque 280 hectares de friches sont à redéployer dans le bassin liégeois. La plus grande d’entre elles est située en aval de la ville, à Chertal, sur 180 hectares, où se situaient notamment les coulées continues et le grand laminoir d’ArcelorMittal. Les 3 autres sites, aussi liés à la sidérurgie, se situent en amont, chacun sur 34 hectares : celui de la cokerie d’Ougrée, du haut-fourneau (HF6) de Seraing et du HFB d’Ougrée, un haut-fourneau qui sera préservé en tant que « totem ».