Charleroi: armée et haut-fourneau cohabiteront

Charleroi s’est également dotée de son masterplan en vue de reconvertir les 109 hectares du site de Carsid, situé entre les gares de Charleroi-Sud et de Marchienne. Un endroit prisé et bien situé (entre deux gares et au bord de la Sambre, à la fois proche et écarté du centre-ville) mais dévalorisé par les départs de plusieurs industries. Derrière ce masterplan ambitieux, élaboré par le bureau Studio Paola Vigano, deux certitudes : la volonté de la Sogepa de racheter le terrain – les négociations avec Duferco, le propriétaire, sont fortement avancées – et d’y conserver le HF4, symbole de cette sidérurgie carolo, et l’arrivée de l’armée dans ce qu’il convient désormais de nommer le « quartier du futur ». L’armée investira 45 des 109 hectares du site, dans une caserne semi-ouverte dont la première pierre sera posée à l’horizon 2024. « Ce quartier entre dans notre vision d’une Défense qui désire se repositionner au sein de la société et, dans ce cas-ci, s’inscrire dans le tissu urbain carolo.