Coronavirus: de nombreuses régions d’Europe passent en rouge sur la carte de l’ECDC

Plusieurs régions et pays d’Europe sont passés en rouge sur la carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) mise à jour jeudi.

Capture d’écran de la carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), mise à jour jeudi 2 septembre. - D.R.

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) publie chaque jeudi une carte européenne basée sur le nombre d’infections et le pourcentage de tests positifs au cours des 14 derniers jours. Elle propose quatre couleurs : vert, orange, rouge et rouge foncé.

En Europe, les Pays-Bas sont passés intégralement au rouge sur la carte de l’ECDC, mise à jour jeudi, de même que plusieurs régions de l’ouest de l’Allemagne. La situation s’aggrave également en Norvège, Autriche et Italie où certaines régions sont passées de l’orange au rouge. Quelques régions de Grèce ont également pris la couleur rouge foncé. L’île de Chypre, en revanche, est repassée de rouge foncé à rouge.