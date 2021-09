Hockey sur gazon: une nouvelle formule de championnat qui change tout

Si tous les regards étaient naturellement tournés vers Tokyo durant cette période estivale, les clubs de l’élite ont travaillé d’arrache-pied pour constituer les noyaux les plus complets et les plus qualitatifs pour cette nouvelle saison en Division d’honneur. Une compétition nationale qui se déroulera, de nouveau, à 12 clubs (et non plus 14) et qui retrouvera, également, une formule plus classique avec un format linéaire de 22 rencontres avant des playoffs au cours desquels s’affronteront les 4 meilleurs.