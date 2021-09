Les grandes banques gomment le covid de leurs comptes

On a fait bien partout, chaque ligne de nos résultats en Belgique est bonne ». Max Jadot, premier banquier du pays, a réussi avec brio son numéro d’équilibriste. BNP Paribas Fortis souffre toujours, chez nous en particulier (la banque est également notamment active au Luxembourg), de revenus d’intérêts très bas à coupler à des taxes bancaires élevées mais compense largement via des commissions en hausse, servies par une diversification croissante de ses activités. « Le “private banking” et “wealth” (banque privée et fortune, NDLR), la banque d’affaires, la branche assurances, le “leasing”… Tous nos pôles et nos filiales contribuent à nos performances », précise encore le grand patron.

Indicateur très suivi durant l’épidémie, le coût du risque (les provisions pour risques de pertes sur les crédits accordés, NDLR) s’affiche, lui, en baisse. Tout bonus.