Romelu Lukaku, les Diables rouges dans le 100

Quatre mille deux cents et trois jours en Diable, et le compteur tourne, encore et encore. Le temps file et Romelu Lukaku va presque aussi vite que lui. Son doublé en Estonie a une nouvelle fois mis un coup d’accélérateur dans une course aux records qu’il ne prétend pas poursuivre. Mais avec 66 buts inscrits en 99 sélections, avec un but marqué en moyenne toutes les 96 minutes (!), l’attaquant de 28 ans a plus que jamais pris en chasse Cristiano Ronaldo, auteur mercredi de son 111e but avec le Portugal pour devenir, comme aiment le dire les Américains, « The goat », le meilleur de tous les temps.