Au BRIFF, une rencontre Benoît Delépine-Bouli Lanners

entretien

On le connaît de Groland mais lorsqu’il vient présenter ses films à Bruxelles, c’est sa casquette de réalisateur qu’il emporte dans sa valise, plutôt que son costume de journaliste le plus gaffeur de canal+. Au programme pour cet événement, une sélection de cinq films qu’il a co-réalisés avec son ami Gustave Kervern – Aaltra, Avida, Louise Michel, Mammuth et Effacer l’historique – ainsi qu’une discussion qui promet d’être mouvementée entre lui et Bouli Lanners.