Mémorial Van Damme: Sifan Hassan avait encore du jus, Elise Vanderelst plus

Triple médaillée à Tokyo (or sur 5.000 et 10.000, bronze sur 1.500 m), la Néerlandaise Sifan Hassan a fait honneur à son statut en surclassant le mile, remporté dans un temps canon de 4.14.74, à seulement deux secondes de son propre record du monde établi à Monaco en 2019.

«J’ai quelque peu ressenti la fatigue en début de course mais, une fois lancée, j’ai terminé en force durant le dernier tour pour m’approcher de ce record», a-t-elle expliqué. «Au terme d’une saison intense, je ne pouvais rêver mieux. Et je ne regrette rien.»

Dans la même course, Elise Vanderelst n’a pas réussi à accrocher le record de Belgique du mile, terminant bonne dernière avec un temps de 4.32.44, rendant 4 secondes au record toujours détenu par Almensh Belete (4.28.11). «Depuis quelques semaines, je sens que je n’ai plus de jus et cela s’est vérifié ce soir», expliqua-t-elle. «Mais je voulais être présente. J’ai essayé de m’accrocher comme j’ai pu puis, une fois que j’ai explosé, je me suis battue pour simplement terminer la course.»