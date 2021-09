Mémorial Van Damme: Camille Laus remporte le duel belgo-néerlandais sur 400m (vidéo)

La membre des Belgians Cheetahs a fini première de cette course qui opposait quatre Belges à quatre Néerlandaises.

Camille Laus a remporté le 400 m dames belgo-néerlandais du Mémorial Van Damme, vendredi au Stade Roi Baudouin à Bruxelles.

La Tournaisienne, double finaliste olympique avec les relais mixte (5e) et féminin (7e) du 4X400 m, s’est imposée en 52.34 dans cette course dipsutée seulement par des athlètes belges et néerlandaises. Elle a ainsi signé son meilleur chrono de la saison, elle dont le record personnel est de 51.49.

Les Néerlandaises Eveline Saalberg (52.38) et Andrea Bouma (53.39) ont pris les 2e et 3e places.

Autre membre des Belgian Cheetahs, Paulien Couckuyt a pris la 4e place en 53.68. Son record personnel est de 52.98.