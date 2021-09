Tempête Ida: les images impressionnantes des inondations dans la région de New York (vidéos)

Des pluies torrentielles et des inondations soudaines et historiques ont frappé le nord de la côte est.

Le pire bilan est pour le New Jersey, Etat qui fait face à New York, avec « au moins 23 personnes qui ont perdu la vie », a indiqué le gouverneur Phil Murphy. La plupart des victimes ont été prises par surprise et au piège dans leur voiture et sont mortes probablement noyées, a déploré le responsable.

Le passage dévastateur de la tempête Ida a fait au moins 44 morts dans la région. Des pluies torrentielles et des inondations soudaines et historiques ont frappé le nord de la côte est et les images sont impressionnantes. Un tweet du média américain ABC News montre une vidéo d’une personne marchant dans un sous-sol juste avant que la pièce ne se fasse littéralement emporter par les eaux violentes.