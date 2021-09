Il est 21h40, le 13 novembre 2015. Les Eagles of Death Metal entament « Kiss the Devil » et à c’est à ce moment que tout plonge. Les trois terroristes du Bataclan entrent en scène, font feu, tuent. L’intérieur de la salle bascule dans la terreur, tandis que les minutes et les heures qui suivront s’imprimeront à l’encre l’indélébile dans la mémoire de Ben*, aux premières loges de cet enfer.