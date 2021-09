Le Tour de Grande-Bretagne, dernier tremplin vers le Mondial pour Wout van Aert et Julian Alaphilippe

Avant de défendre son titre aux Mondiaux de cyclisme sur route à Louvain fin septembre, Julian Alaphilippe va peaufiner sa préparation lors du Tour de Grande-Bretagne, du 5 au 12 septembre, pour ce qui sera aussi la dernière course avant le rendez-vous du championnat du monde de Wout van Aert, son principal rival.

Vainqueur en 2018, Alaphilippe emmènera une équipe Deceuninck-QuickStep ambitieuse au Tour de Grande-Bretagne, avec également Mark Cavendish, recordman des victoires d’étapes dans cette course (10) qui effectue sa rentrée après avoir rangé son maillot vert conquis à Paris à l’issue du Tour de France. A 36 ans, il disputera ce Tour pour la 12e fois, lui qui a déjà remporté dix étapes (un record), parmi les 155 que compte son palmarès.

«Le Tour de Grande-Bretagne sera ma dernière course avec le maillot arc-en-ciel que j’ai été si fier de porter pendant douze mois» et «une course parfaite pour moi avant les Mondiaux», a souligné le Français lors de l’annonce de sa participation.