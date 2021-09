Carte blanche: pour arrêter la machine infernale du réchauffement climatique, taxons mieux les multinationales

« Un code rouge pour l’humanité ». Le secrétaire général des Nations Unies António Guterres ne pouvait mieux résumer le frisson qui saisit tout un chacun à la lecture du rapport publié par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) début août. Catastrophes naturelles, pénurie d’eau, exode, malnutrition, pandémies, extinction d’espèces : il est scientifiquement établi que la vie sur Terre telle que nous la connaissons sera inéluctablement transformée par le dérèglement climatique quand les enfants nés en 2021 auront 30 ans.

C’est déjà le cas, comme l’illustrent, cet été, les précipitations qui ont endeuillé la Chine et l’Allemagne, les forêts en flamme de l’Amérique du Nord à la Sibérie et les cyclones de plus en plus dévastateurs dans les Caraïbes. Ce sera désormais notre lot, avec des conséquences humaines inédites, même dans les pays riches. Si l’Europe compte aujourd’hui en moyenne 3.000 décès par an du fait des extrêmes climatiques, le chiffre devrait, en cas d’inaction, grimper à environ 100.000 en 2050 et 150.000 à la fin du siècle.

Il y a pourtant encore une fenêtre pour éviter le pire, en limitant le réchauffement de la planète à 1,5 ºC par rapport à l’ère préindustrielle. Elle n’est plus qu’entrouverte. Il nous faut, de toute urgence, et radicalement, décarboner nos économies, mettre fin à la déforestation, et replanter, partout où c’est possible. Mais aussi réduire notre consommation d’énergie et développer massivement les énergies renouvelables.

Aller chercher l’argent là où il se trouve

Reste que mettre enfin en œuvre ce qui ne devrait plus être qualifié de « transition », mais de « basculement » énergétique a un coût. Non seulement pour financer les plans que viennent d’annoncer les Etats-Unis et l’Union européenne, afin de diviser en deux leurs émissions de carbone d’ici 2030, mais aussi pour aider les pays en développement, dont les économies sont dévastées par le covid, à en faire de même.