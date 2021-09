Romelu Lukaku avant de fêter sa 100e cap face à la République tchèque : «Je m’amuse à chaque match et entraînement des Diables depuis cinq ans»

A la veille de son centième match sous la vareuse des Diables, Romelu Lukaku s’est présenté en conférence de presse comme un joueur fier du chemin parcouru, mais pas rassasié : « C’est toujours un grand honneur de jouer pour cette équipe nationale. Je m’amuse presqu’à chaque entraînement et chaque rencontre depuis cinq ans... J’espère d’ailleurs encore jouer plein de matches pour les Diables », a déclaré le serial buteur.

Le plus beau des (presque) 100 matches disputés avec la Belgique ? « Donnez-moi dix secondes... (sic). Le match contre les USA en 2014, la victoire contre le Brésil en 2018.... mais aussi le 8-1 contre l’Estonie et le 9-0 contre Gibraltar parce que je me suis vraiment amusé ! » Le néo-Blues a aussi assuré prendre toujours autant de plaisir dans les matches à moindre enjeu.