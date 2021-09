Après le triptyque de septembre dédié aux qualifications pour la Coupe du monde 2022, les Diables rouges se concentreront sur le dernier carré de la Ligue des Nations. Avec, le 7 octobre prochain, une affiche face à la France au stade des demi-finales.

« La Ligue des Nations, c’est juste pour faire du fric », lance Jonathan Legear. « Un joueur professionnel dispute plus ou moins 60 matches au total lorsqu’il y a un Euro ou une Coupe du monde. C’est énorme. Mieux vaut donc souffler un an sur deux. Cette fois, c’était encore pire. Les joueurs ont connu des moments difficiles avec la crise du covid. Il y a eu l’Euro puis, l’année suivante, il y a donc le Mondial. Trop, c’est trop. Cette Ligue des Nations aurait dû être annulée. Si on demandait l’avis aux clubs, ils seraient sur la même longueur d’onde que moi ».