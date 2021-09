France: des milliers de personnes à nouveau dans les rues contre le pass sanitaire (photos)

Des milliers de personnes sont à nouveau descendues dans les rues de nombreuses villes de France pour crier leur refus du pass sanitaire samedi, quelques jours après la rentrée scolaire et le lancement d’une campagne de vaccination pour les plus de 12 ans.

A Paris, où cinq rassemblements étaient programmés pour ce 8e samedi de mobilisation, des milliers de manifestants ont défilé depuis le pied de la tour Eiffel jusqu’aux Invalides, à l’appel du mouvement des Patriotes de Florian Philippot.

« On boycotte ce pass sanitaire (…) on va mettre une 3e dose de boycott. A la fin ce pass sanitaire tombera », a lancé M. Philippot, promettant d’aller « jusqu’à la grève générale s’il le faut ». En chemin, certains ont sifflé les clients des bars et restaurants, les traitant de « collabos », a constaté l’AFP.