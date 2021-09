Le film du jour à la Mostra: «Competencia Oficial», avec Penélope Cruz et Antonio Banderas

Le pitch Un jour, un entrepreneur devenu milliardaire grâce à l’industrie pharmaceutique, se questionne sur sa vie, et sur le prestige de ce qu’il a accompli. Alors, pour recueillir toute la gloire et la reconnaissance qu’il mérite, il décide… de faire un film. Et il exige le meilleur. Cinéaste de renom Lola Cuevas (Penélope Cruz) est recrutée pour diriger cet ambitieux projet. L’équipe est complétée par deux acteurs possédant un talent immense, mais des egos encore plus gros : Félix, idole d’Hollywood, Rivero (Antonio Banderas) et l’acteur de théâtre radical Iván Torres (Oscar Martínez). Les deux sont des légendes, mais pas exactement les meilleurs amis. À travers une série d’épreuves de plus en plus farfelues fixées par Lola, Félix et Iván doivent non seulement s’affronter, mais aussi affronter leurs propres héritages.