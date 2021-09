Gareth Southgate salue la «maturité incroyable» de ses joueurs Raheem Sterling et Jude Bellingham, victimes d’agressions racistes lors de Hongrie-Angleterre

Surclassée par l’Angleterre sur son terrain jeudi dernier (0-4), la Hongrie a surtout fait parler d’elle en raison du comportement raciste de certains de ses spectateurs : des cris de singe ont été scandés et des projectiles ont été lancés en direction des deux Anglais Raheem Sterling et Jude Bellingham. Alors que les Three Lions s’apprêtent à affronter Andorre et la Pologne, le sélectionneur anglais s’est désolé de cet énième écart à caractère raciste : « Ces quatre dernières années, j’ai l’impression d’avoir abordé autant de fois ce sujet qu’il y a eu de rassemblements... Je ne peux que répéter leur incroyable maturité dans leur façon de gérer la situation. » Southgate rapporte également l’importance, pour son groupe, de trouver un équilibre entre les discussions sportives et celles portant sur ce genre de débordements : «