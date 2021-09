US Open: Sander Gillé et Joran Vliegen éliminés au deuxième tour du double messieurs

La paire belge s’est inclinée face au duo formé par le Britannique Jonny O’Mara et le Pakistanais Aisam-Ul-Haq Qureshi.

Sander Gillé et Joran Vliegen ont été éliminés au 2e tour du double messieurs de l’US Open, 4e et dernier tournoi du Grand Chelem de l’année, samedi à New York.

La paire belge, tête de série N.16, s’est inclinée 3-6, 6-3, 7-6 (7/3) en 2 heures et 14 minutes face au duo formé par le Britannique Jonny O’Mara et le Pakistanais Aisam-Ul-Haq Qureshi.

Jonny O’Mara et Aisam-Ul-Haq Qureshi affronteront pour une place en quarts de finale l’Espagnol Marcel Granollers et l’Argentin Horacio Zaballos, têtes de série N.2. Ces derniers avaient atteint la finale de l’US Open en 2019 et celle de Wimbledon cette année.

Sander Gillé et Joran Vliegen avaient atteint les quarts de finale de l’US Open l’année dernière, leur meilleur résultat en Grand Chelem. Cette saison, ils ont été jusqu’en 8e de finale à Roland-Garros.