Covid Safe Ticket: vers une extension à Bruxelles?

A Bruxelles, les règles sanitaires risquent de changer dans les prochaines semaines. Actuellement le Covid Safe Ticket n’est d’application que pour les événements de masse. Il pourrait être utilisé dans d’autres circonstances étant donné la situation sanitaire difficile dans la capitale.

La Région Bruxelloise est désormais en rouge foncé sur la carte des voyages du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). En effet, la situation sanitaire dans la capitale est plus préoccupante qu’en Flandre et en Wallonie. En cause ? Un faible taux de vaccination et une circulation préoccupante du variant delta. L’idée d’élargir l’utilisation du Covid Safe Ticket à Bruxelles fait donc réfléchir de plus en plus de monde.