Diables rouges: revivez en vidéos les derniers duels entre la Belgique et la République tchèque

Après la victoire 2-5 en Estonie jeudi dernier, les Diables rouges ont rendez-vous ce dimanche soir au stade Roi Baudouin pour affronter la République tchèque, 5e match de qualifications pour la Coupe du monde 2022.

Les deux nations s’affronteront dimanche pour la 18e fois en match officiel, si on comptabilise également les rencontres de la Tchécoslovaque. Le bilan est à l’avantage des Tchèques : 5 victoires pour la Belgique, 4 partages et 8 victoires tchèques (3)/tchécoslovaques (5). Le précédent duel remonte à mars et s’était conclu sur un partage 1-1.