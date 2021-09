Mathieu van der Poel prolonge avec Alpecin-Fenix jusqu’en 2025: «C’est comme une deuxième famille»

Mathieu van der Poel et Alpecin-Fenix ont prolongé leur collaboration jusqu’en 2025, a annoncé l’équipe belge Procontinentale dimanche dans un communiqué. Le Néerlandais, 26 ans, avait un contrat qui courait déjà jusque fin 2023. Il est prolongé pour deux ans de plus.

« Cette équipe, c’est pour moi comme une deuxième famille », a commenté Mathieu van der Poel présent dans la structure depuis dix ans et l’âge de 16 ans donc. « Je m’amuse vraiment bien ici. L’équipe s’est développée de façon fantastique ces dernières années, en même temps que je progressais moi-même et je deviens plus fort et meilleur encore chaque année », a ajouté le champion du monde de cyclo-cross qui veut toujours combiner sa spécialité avec la route et le mountainbke.