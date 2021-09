Inondations: restaurer la nature pour se protéger du pire

Les trois principales associations de protection de l’environnement adressent un manifeste aux autorités wallonnes. En restaurant et en protégeant la nature, on protégera mieux les communautés humaines. Et c’est urgent.

La nature est une des solutions à la crise climatique et, plus précisément, elle peut nous protéger des inondations. C’est le message que les trois principales associations de protection de l’environnement du côté francophone – Natagora, Inter-Environnement Wallonie et le WWF – veulent faire passer dans l’opinion et au-delà dans le monde politique.

Elles lancent ce lundi un manifeste adressé au gouvernement wallon. Ce document, soumis à la signature populaire, comprend dix mesures concrètes applicables rapidement et qui permettraient d’engranger plusieurs bénéfices, tant au profit de la nature que des populations.