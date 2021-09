Succès belge au Tour de Grande-Bretagne: Wout van Aert fait coup double

Wout Van Aert (Jumbo-Visma) a remporté la première étape du Tour de Grande-Bretagne (2.Pro), dimanche. Après 180,8 km de course entre Penzance et Bodmin, le champion de Belgique a devancé au sprint le Néerlandais Nils Eekhoff (DSM) et l’Espagnol Gonzalo Serrano (Movistar), devenant le premier leader de cette course qui n’avait pas eu lieu l’année dernière en raison de la crise sanitaire.

Lundi, la deuxième étape reliera Sherford à Exeter (184 km). Le 17e Tour de Grande-Bretagne s’achèvera dimanche prochain à Aberdeen au terme de la 8e étape. Le Néerlandais Mathieu van der Poel s’était adjugé la dernière édition, en 2019.