Jeux olympiques et paralympiques: vu de Tokyo, un bilan passable, sans plus

Au-delà de l’autosatisfecit des autorités japonaises et des organisateurs des Jeux tokyoïtes d’été, l’opinion et les médias japonais ont un avis nettement plus nuancé sur cet événement. Et pour cause.

1 Un encadrement sanitaire efficace

Ces derniers jours, à mesure que les Jeux touchaient à leur fin, le nombre de cas quotidiens de Covid recensés au Japon ainsi qu’à Tokyo a brusquement dégringolé. Alors qu’il a atteint des sommets inégalés tout au long de l’événement. Malgré les dénégations en haut lieu, cela renforcera les Japonais dans leur conviction que ces Jeux ont bel et bien contribué à propager le virus dans l’archipel.