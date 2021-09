Oliver Stone, un Américain toujours en colère

Cinéaste guerrier à la stature impressionnante, homme de contradictions ayant connu aussi bien des ténèbres abyssales que des lumières aveuglantes, artiste frondeur toujours à l’affût des dérives de l’empire américain (Platoon, JFK, Nixon, Né un 4 juillet, Wall Street, Snowden…), Oliver Stone, qui fêtera ses 75 ans le 15 septembre, a débarqué à Deauville en toute amitié, a inauguré sa cabine de plage sous un soleil brûlant, a rencontré le public et a prouvé qu’il reste bien un cinéaste engagé et toujours en colère. Trente ans après son film JFK avec Kevin Costner, qui avait déjà créé la controverse à sa sortie, il revient sur l’assassinat de John Fitzgerald Kennedy à travers un fascinant et passionnant documentaire JFK revisited : de l’autre côté du miroir, à la lumière de nouveaux documents déclassifiés (63.000, soit deux millions de pages) qui lui permettent de confirmer certaines thèses déjà évoquées et de tenter d’expliquer pourquoi cet assassinat.